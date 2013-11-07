О 16:00 у ВР розглянуть 4 законопроекти щодо Тимошенко - Рибак

Таке рішення було прийнято на нараді керівників фракцій.

Сьогодні о 16.00 Верховна Рада України розгляне 4 законопроекти стосовно лікування засуджених за кордоном, зокрема, екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Рибак. Спікер повідомив, що таке рішення було ухвалене на нараді керівників фракцій. Сьогоднішнє ранкове засідання ВР було закрито.

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