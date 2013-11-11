У ГПУ розповіли, що робить Власенко в їхньому приміщенні

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар генпрокурора Маргарита Велькова.

“Наразі допит підозрюваної особи ще не розпочався, оскільки і адвокат, і підозрюваний проти того, щоб їх допитували”, - сказала Велькова.

За її словами, і Власенко, і його адвокат Олександр Плахотнюк заявляють слідчому, що їм потрібен додатковий час для особистого спілкування, і наголошують на тому, що, можливо, завершать своє спілкування до 22.00.

При цьому Велькова пояснила, що, відповідно до чинного законодавства, допитувати особу ніхто не має права після 22.00.

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Тому і Власенко, й адвокат були попереджені слідчим, що якщо о 19.30 вони не погодяться давати свідчення, то завтра будуть викликані знову до Головного слідчого управління для допиту.

Разом з тим, Велькова спростувала інформацію, яку у присутності свого адвоката оголосив Власенко про те, що начебто йому не було роз'яснено його права і було відмовлено у виклику захисника.

“Інформація не відповідає дійсності, оскільки Плахотнюк вже доволі довго перебуває у Слідчому управлінні і спілкується зі своїм підзахисним. Йому (Власенку - УНІАН) була роз'яснена і зачитана підозра про вчинення злочину, як того вимагає чинне законодавство”, - сказала Велькова.

На запитання, чим займався Власенко впродовж кількох останніх годин, перебуваючи у кабінеті слідчого, вона відповіла, що той знайомився із врученим йому повідомленням про підозру та чекав на свого адвоката.