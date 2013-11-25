У Києві пікетують суд, який розглядає позов про скасування призупинення євроінтеграції

"Ми подали позовну заяву ще вранці 22 листопада, в якому просимо Окружний адміністративний суд міста Києва визнати незаконним та нечинним розпорядження Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 № 905-р "Про укладення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством по атомній енергії та їх державами-членами, з іншого боку", серед іншого, передбачає "призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом". Сьогодні тільки в 16:00 був призначений суддя - Санін Богдан Володимирович. Відповідне рішення також не приймається", - повідомив лідер ЄПУ Микола Катеринчук.

"Враховуючи, що предметом позову є питання, що має суспільний характер і виявляє істотний резонанс у всьому світі суд повинен прийняти справу до розгляду одразу і, безумовно, визнати згадане розпорядження незаконним і нечинним. Однак досі цього не відбулося", - повідомив народний депутат. - Тому ми завтра продовжимо пікетування суду, щоб домогтися якнайшвидшого прийняття законного рішення призначеним суддею".

"Ми вважаємо, що суддя має всі законні підстави, щоб негайно зупинити дію згаданого розпорядження Кабінету міністрів України і таким чином забезпечити реалізацію прагнень більшості громадян України на інтеграцію в Європейський союз", - додав він.