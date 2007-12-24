Червоненко розповів, яку посаду йому запропонували

Екс-губернатору Запорізької області Євгену ЧЕРВОНЕНКУ запропонована посада віце-прем`єр-міністра в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні сам Є.ЧЕРВОНЕНКО, який прибув у будинок Кабінету міністрів України.

Відповідаючи на запитання журналіста, яку саме посаду йому запропонували в уряді, Є.ЧЕРВОНЕНКО відповів: «Відповідального за Євро-2012».

На уточнююче запитання, чи йдеться про посаду віце-прем`єр-міністра, Є.ЧЕРВОНЕНКО відповів: «Так».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Є.ЧЕРВОНЕНКА з посади голови Запорізької облдержадміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу.

У липні ц.р. в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА обговорювалася необхідність створити орган виконавчої влади, який безпосередньо займатиметься підготовкою до Євро-2012, а також урядовий комітет, який координуватиме підготовку до Євро-2012. Передбачалося, що керівник новоствореного органу матиме статус віце-прем`єр-міністра.