Начальник Київської міліції: штурму КМДА не буде (відео)

Про це він заявив мітингувальникам у приміщенні Київської міськдержадміністрації, передає Українська правда.

"Якщо буде якесь питання (до мітингувальників) і ми сюди прийдемо - ми з вами поспілкуємося. Тобто силового захвату не буде, щоб ці люди (мітингувальники біля КМДА) не постраждали. Зайдемо, поспілкуємося, може будуть якісь вимоги, проведемо переговори, а вже потім будемо діяти", - зазначив Коряк.

Разом з тим на питання, чи розглядалося питання про силовий варіант звільнення приміщення КМДА від мітингарів, Коряк зазначив: "Не знаю, хто ці чутки поширює. Але ж було звернення столичної міліції, щоб люди, які захопили приміщення, звільнили його. А про силовий захват нічого не казалося там".

"Тому я тут сказав - ми не плануємо силовий захват. Якщо ми будемо приїжджати з міліцією, поспілкуємося спершу з депутатами, які там (у КМДА) знаходяться, а потім будемо вирішувати, як бути далі", - додав Коряк.

Раніше у міліції Києва попередили, що готові штурмом відбивати адмінбудівлі, "захоплені" мітингарями - КМДА та Будинок профспілок.