У Донецьку мітингували за відставку Президента

У Донецьку біля пам'ятника Т. Шевченку сьогодні вдень відбувся черговий мітинг з вимогою відставки Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 жителів міста прийшли на мітинг з плакатами: "Донбасс, вставай!", "Донбасс, не молчи!", "Досить мріяти, пора діяти!", "Зека на нари!".

Серед учасників акції були присутні представники регіональних організацій опозиційних партій "УДАР", "Батьківщина" і "Свобода".

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Виступаючі засудили "звірячі дії влади проти народу" і вимагали "покарати винних у кривавому розгоні Євромайдану в Києві".

Мітингувальники наголошували, що на сьогодні головне - "щоб люди в Києві бачили, що Донецьк їх підтримує".

У резолюції мітингу учасники акції вимагають відставки Президента і Кабінету міністрів України.

Наступний мітинг у Донецьку на підтримку євроінтеграції і мітингувальників у Києві запланований сьогодні на 18.00.