Донецький губернатор закликав жителів регіону бути «надійною опорою Україні й Президентові»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своїй заяві до жителів Донецької області, переданій прес-службою ОДА.

Шишацький нагадав, що «події останніх днів у Києві не залишили нікого з нас байдужими, і порушення конституційного права громадян на мирні зібрання, і жорстокість щодо мирних жителів мають одержати законний осуд».

«Події, які там зараз відбуваються, роблять Україну слабкою й уразливою. А ослабла Україна – це колосальні втрати кожного з нас, і в моральному, і в матеріальному плані. Зрештою – це загроза нашій незалежності», - наголосив губернатор.

Він відзначив, що українці сьогодні «повинні зупинитися, розібратися, зробити висновки, і спокійно рухатися далі, безперечно, в бік євроінтеграції». Але, за словами Шишацького, «це дуже серйозний крок і він має бути зваженим і продуманим до найдрібніших деталей».

«Пауза в підписанні асоціації з ЄС – це не політичний, а економічний крок. Це тайм-аут для серйозних економічних перетворень, аби ввійти в європейську сім`ю на рівних, а не на правах бідної родички», - пояснив губернатор. При цьому він додав, що, «на жаль, зараз цей тайм-аут використовується для нагнітання соціального напруження».

Шишацький висловив подяку жителям регіону за те, що акції на підтримку Євромайдану в Донецьку пройшли мирно.

«Кожен має право висловлювати свою політичну позицію. Кожен має право висловлювати свої почуття цивілізовано і гідно. Я поважаю вибір кожного і захищатиму його», - пообіцяв голова облдержадміністрації.

«Багатонаціональний Донбас завжди був прикладом толерантності, витримки і здорового глузду. Ми не повинні піддаватися на провокації. Давайте в цей складний історичний момент будемо монолітно єдиними, і будемо надійною опорою рідній Україні і нашому Президентові! Вірю у вашу мудрість, силу характеру і доброту сердець!», - підсумовується в заяві.