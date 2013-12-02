Главу київської міліціїї звільнено - Азаров

Начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Києві Валерія Коряка звільнено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з іноземними послами сьогодні в Києві.

"Після подій п'ятниці начальника ГУ МВС Києва звільнено, а з рештою всіх співробітників проведено роз'яснювальну роботу", - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, після жорстокого побиття «Беркутом» учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада начальник столичної міліції Коряк заявив про відставку, але його тимчасово усунули від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції під час розгону Євромайдану.

На час усунення Коряка від виконання обов'язків начальника київської міліції виконувачем обов'язків керівника столичної міліції призначено начальника ГУ МВС України в Київській області Валерія Мазана.