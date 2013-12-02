Азаров запевнив, що вони з Януковичем не знали про операцію з розгону Євромайдану

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що ані Президент України Віктор Янукович, ані він сам не знали, що готується операція з розгону Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з іноземними послами.

«Я вам кажу абсолютно відверто, ані Президент, ані прем'єр-міністр не знали про проведення цієї операції. По-перше, за масштабами, вона, мабуть, намічалася достатньо дрібною. Тобто, на цій площі було близько 200 чоловік і, мабуть, керівництво міліції намагалося витіснити їх і звільнити місце для новорічної ялинки. Мене на другий день питають: що вам загорілося, чому, невже не можна було тиждень почекати? Цей майдан не мав абсолютно ніякого значення для нас. Ну що могли означати 200 чоловік, 100 чоловік, 1000 чоловік на цій площі? Ну, я ж кажу, вони стояли тиждень, і ніхто до них ніяких заходів не вживав. Постояли б ще на цьому тижні, поки б не набридло», - сказав прем'єр.

Але, як зазначив Азаров, є люди, які вирішили розв’язати проблему іншим чином.

«Я думаю, що якби вони їх просто витіснили, а для цього у них були всі можливості, то все було б у рамках закону. Але виникло протистояння, і відбулося те, що викликало засудження Президента і уряду», - додав прем'єр.

Азаров також зазначив, що ця ситуація скомпрометувала і його, і уряд, і Президента.

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«І, за великим, рахунком не має значення, знали ми про це, чи не знали. Мабуть, тому було дано чітку вказівку керівництву Міністерства внутрішніх справ не застосовувати силу за будь якої ситуації. Але ви чудово знаєте, як діють правоохоронні органи. Вони зберігають неупередженість лише тоді, коли до них не застосовують насильство. Спробуйте здійснити пряме насильство на адресу поліцейського у Німеччині... Ну ось, і наші такі. Вони, здається, не можуть бути іншими. Тобто, якщо людина не порушує жодних правил, закону, якщо людина права, то й міліція не має права застосовувати до неї силу», - підкреслив глава уряду.

Азаров нагадав також, що всі події на Майдані тією ночі задокументовані, і всі винні будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік.

Однак, провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися.