Азаров: Те, що відбувається сьогодні - це ознаки державного перевороту (оновлено)

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що те, що відбувається в країні, має ознаки державного перевороту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з іноземними послами сьогодні в Києві.

«В усіх європейських країнах існує відповідальність за перешкоджання діяльності державних установ. Отже давайте розділимо мирні демонстрації, до яких ніхто не збирається застосовувати насильство, і блокування роботи державних установ. Останнє не можна назвати мирною демонстрацією. Це все ознаки державного перевороту», - сказав Азаров.

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Він підкреслив, що це дуже серйозна ситуація, тому українському керівництву хотілося б, аби люди не мали відчуття вседозволеності.

«І ми б хотіли, аби ви їх утримали від вседозволеності. Ви на них має дуже великий вплив», - сказав глава уряду, звертаючись до послів.