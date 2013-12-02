Азаров: Те, що відбувається сьогодні - це ознаки державного перевороту (оновлено)
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що те, що відбувається в країні, має ознаки державного перевороту
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що те, що відбувається в країні, має ознаки державного перевороту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з іноземними послами сьогодні в Києві.
«В усіх європейських країнах існує відповідальність за перешкоджання діяльності державних установ. Отже давайте розділимо мирні демонстрації, до яких ніхто не збирається застосовувати насильство, і блокування роботи державних установ. Останнє не можна назвати мирною демонстрацією. Це все ознаки державного перевороту», - сказав Азаров.
На тему: Азаров заявляє, що готується план захоплення Верховної Ради (оновлено)
Він підкреслив, що це дуже серйозна ситуація, тому українському керівництву хотілося б, аби люди не мали відчуття вседозволеності.
«І ми б хотіли, аби ви їх утримали від вседозволеності. Ви на них має дуже великий вплив», - сказав глава уряду, звертаючись до послів.