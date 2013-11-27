Азаров запевняє, що у влади є план вирішення проблем з ЄС і РФ

Кабінет міністрів має план врегулювання суперечностей із Євросоюзом і Росією, суть якого - у відновленні нормального торговельно-економічного режиму з РФ і домовленості з ЄС про надання фінансової допомоги на перехідній період після підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив на засіданні в Кабінеті міністрів.

«Стало очевидно, що в умовах, які склалися, переговори щодо врегулювання гострих проблем, із якими зіткнулася Україна, треба продовжити. Ми повинні виробити умови, за яких наша економіка уникне катастрофічних втрат, а люди - краху європейських надій і обвального погіршення рівня життя. У нас є план врегулювання суперечностей. Вони виникли, як видно, в трикутнику інтересів України, Європейського Союзу та Росії», - зазначив Азаров.

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Тому, як підкреслив прем'єр, логічно й успішно їх можна вирішувати в тристоронньому форматі.

«Хто закриває на це очі, той насправді гальмує процес підписання Угоди про асоціацію. При цьому очевидно, що наша позиція заснована на інтересах України. Це альфа і омега суверенної політики», - зазначив глава уряду.

З таким посланням, за словами Азарова, Президент України Віктор Янукович візьме участь у вільнюському саміті «Східного партнерства».

«Хочу підкреслити, що мета тристоронніх переговорів: зняти суперечності й підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на кращих для України умовах, не втрачаючи ринків ні Росії, ні ЄС», - сказав прем'єр.