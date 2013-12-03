Акції протесту не спричинили росту рівня злочинності - міліція
Рівень загальної злочинності в Києві в останні тижні не підвищився, незважаючи на акції протесту, що відбуваються з 21 листопада.
Про це УНІАН повідомили в Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві.
«Рівень загальної злочинності через акції протесту в столиці залишається стабільним. За винятком загальновідомих випадків, пов’язаних із сутичками міліції з учасниками акції «, - зазначили в столичному главку міліції.
Нагадаємо, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося укласти на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.
У ніч на суботу "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва.
У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, який закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями.
Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.