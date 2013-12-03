Акції протесту не спричинили росту рівня злочинності - міліція

Про це УНІАН повідомили в Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві.

«Рівень загальної злочинності через акції протесту в столиці залишається стабільним. За винятком загальновідомих випадків, пов’язаних із сутичками міліції з учасниками акції «, - зазначили в столичному главку міліції.

Нагадаємо, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося укласти на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У ніч на суботу "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва.

У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, який закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями.

Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.