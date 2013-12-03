МВС попереджає про можливі провокації під Радою
08:36, 03 грудня 2013Політика
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До МВС з різних джерел надходить інформація про можливі провокації біля будівлі Верховної Ради України та інших державних установ сьогодні
МВС нагадує про можливі провокації
Про це повідомляється на сайті МВС.
"Звертаємося до учасників акції бути пильними та не піддаватися на провокації", - сказано в повідомленні.
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Також сайт установи нагадує, що працівники міліції спільно з громадськістю готові створювати патрулі для виявлення провокаторів і правопорушників у місцях проведення масових акцій.
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