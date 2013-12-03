МВС попереджає про можливі провокації під Радою

Про це повідомляється на сайті МВС.

"Звертаємося до учасників акції бути пильними та не піддаватися на провокації", - сказано в повідомленні.

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Також сайт установи нагадує, що працівники міліції спільно з громадськістю готові створювати патрулі для виявлення провокаторів і правопорушників у місцях проведення масових акцій.