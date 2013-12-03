"Майданівці" під Радою закликають "Беркут" переходити на свій бік

Кількасот демонстрантів вирушила з Майдану до Верховної Ради з вимогою відставки уряду, повідомляє Радіо Свобода.

Біля будівлі стоїть кілька рядів беркутівців, які частково блокують мітингувальників. Зараз перед людьми виступають активісти та політики.

Юрій Луценко закликав міліцію "дотримуватися присяги" служити Україні.

Демонстранти скандують "Ганьба", "Банду геть", "Слава Україні". Мітингувальники намагаються переконати "Беркут" перейти на свій бік, кричать "Міліція з народом", "Захищаєм закон - захищаєм Україну"