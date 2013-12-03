У Європарламенті стартувала акція солідарності з Євромайданом

Акція солідарності з українцями, які прагнуть євроінтеграції, відбулася у будівлі Європейського парламенту в Брюсселі. Організував подію віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольський, повідомляє «5 канал».

Політик закликав євродепутатів і простих відвідувачів сфотографуватися на фоні прапорів України та ЄС і постера з написом «Солідарність з Україною». І у такий спосіб задекларувати свою підтримку європрагнень України та засудити кривавий розгін Євромайдану.

Протягом перших годин акції біля прапорів уже сфотографувалися п'ятдесят європарламентаріїв та працівників Європарламенту. Світлини, що будуть зроблені протягом акції, розмістять у соціальних мережах та на сайтах європейських партій.

Як наголосив Саріуш-Вольський, він «попросив членів Європарламенту і всіх, хто тут працює, прийти і проявити солідарність з українським Євромайданом, з їхніми європейськими прагненнями задля свободи, гідності та європейського вибору. Таким чином ми хочемо показати людям, які зараз мерзнуть на Євромайдані, що про них не забули в Європі, у Брюсселі і у Європейському парламенті, де глибоко розуміють цей рух».