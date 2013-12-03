Євродепутат вважає, що ЄС втратив довіру до української влади

Про це євродепутат, віце-президент Європейської народної партії Саріуш-Вольський заявив в інтерв'ю агентству УНІАН в Брюсселі, говорячи про перспективи взаємин ЄС та України після непідписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі минулого тижня.

"Янукович обіцяв підписати Угоду, але слова свого не дотримав, і виглядає на те, що від самого початку – і напевно вже останнім часом - вів переговори, намагаючись ошукати, обманював Євросоюз. Вів переговори, але лише з метою заспокоїти Україну, щоб не здійняти бурю у суспільстві", - сказав Саріуш-Вольський.

"Угода про асоціацію є щедрою для України і лежить на столі. ЄС готовий її підписати. Якщо Янукович змінить позицію - то підпис буде, але я в це не вірю. Але не треба фетишизувати підпис, справа не в ньому, а в силі волі до втілення положень Угоди в життя. Не думаю, що Президент Янукович чи його адміністрація, які хитрують, хотіли би імплементувати Угоду. Та й навіщо? Це було б компрометацією європейської ідеї!", - додав євродепутат.

Водночас, за словами Саріуша-Вольського, "виглядає на те, що Угоду буде підписано раніше 2015 року".

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"Тоді мають бути вибори і буде обрано нового проєвропейського президента. Але виглядає на те, що час нині пришвидшився. Це означає зміну уряду, а, може, навіть і Президента раніше через дострокові вибори. Так що підписання Угоди про асоціацію може статися раніше 2015 року", - зауважив євродепутат.

Нагадаємо, після того, як уряд 21 листопада відмовився від підписання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні розпочалися і тривають масштабні акції протесту громадян.

Сьогодні, 3 грудня, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час виступу у Верховній Раді, яка розглядала питання про недовіру уряду, заявив, що Європейський Союз згоден розглянути питання про надання Україні компенсації втрат, які можуть виникнути в торгівлі, зокрема з Росією, після підписання Угоди про асоціацію.

“Вчора у моїй присутності Президент України мав тривалу телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Баррозу. Ми домовилися, що ми продовжимо переговори про умови укладення угоди про зону вільної торгівлі. Повірте, в цьому доля України і її майбутнє. І Єврокомісія, і Євросоюз в цілому згоден розглянути питання про фінансові компенсації Україні. Нам же треба вижити в цій складній боротьбі”, - сказав Азаров.

Також він повідомив, що наступного тижня делегація України на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим відправиться до Брюсселя для проведення переговорів з підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Водночас, сьогодні речник Європейської Комісії Олів'є Баї заявив, що майбутні переговори делегації українського уряду з Єврокомісією стосуватимуться виключно імплементації Угоди про асоціацію та глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС і не означатимуть нової дискусії щодо самої Угоди, заявив.

"Президент Янукович попросив аби було прийнято делегацію з України для обговорення Угоди та глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Президент Єврокомісії погодився і це буде далі обговорено дипломатичними каналами", - сказав Баї журналістам на брифінгу в Єврокомісії.

"Але на чому чітко наполіг і чітко дав зрозуміти Президент Єврокомісії: ці переговори -- і ми ще не знаємо, коли вони відбудуться і хто братиме в них участь, - не мають стати нагодою для поновлення яких-небудь нових переговорів. Обговорення має стосуватися тільки імплементації відповідної Угоди", - додав речник.