У МВС обіцяють дати оцінку діям Корчинського

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник міністра МВС Віктор Дубовик.

«Ми дамо оцінку діям Корчинського», - сказав він, відповідаючи на питання, чому Корчинського досі не затримано.

На тему: Міліція: штурм АП та захоплення будівлі КМДА організували представники «Братства» та «Свободи»

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їх поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні більш як 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.