На Майдані Незалежності у столиці триває концерт українських гуртів

Як передає кореспондент УНІАН, концерт, який зараз триває на Майдані, активно слухає близько 10 тисяч осіб. Вони танцюють, підспівують українським гуртам, які виступають.

Водночас біля Будинку профспілок, де розташований Штаб національнго спротиву, стоїть людина з гучномовцем і закликає всіх охочих допомогти учасникам акції, зокрема, на кухні та в охороні. Чоловік зазначив, що штабу потрібні дівчата, які б могли надати допомогу під час приготування вечері для протестувальників, а також хлопці для охорони порядку.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, на Майдані Незалежності у Києві відбулось Народне віче.

За оцінками кореспондента агентства, у заході взяли участь щонайменше 100 тисяч осіб, за даними опозиції - майже 1 млн, за оцінками міліції - понад 50 тис. осіб.