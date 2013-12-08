Активісти Євромайдану у наметовому містечку біля Кабміну облаштовують побут

Як передає кореспондент УНІАН, також люди укріплюють три армійські намети.

Всього на даний час “на урядовій барикаді” перебуває близько 200 осіб з прапорами ВО “Свобода” та партії “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

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Після цього перший заступник лідера партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов закликав мітингувальників розбити намети в урядовому кварталі.

Намети встановлені на проїжджій частині вулиці Грушевського за барикадою, яка споруджена із стовбурів дерев, лавочок, металевих плит, металевих загороджувальних парканів, бетонних клумб тощо.