Активісти Євромайдану у наметовому містечку біля Кабміну облаштовують побут
Активісти Євромайдану у встановлено сьогодні наметовому містечку на вулиці Грушевського за барикадою біля Будинку уряду облаштовують побут, зокрема, з Майдану Незалежності вони притягнули бочки, дрова, щоб розпалити багаття для обігріву.
Як передає кореспондент УНІАН, також люди укріплюють три армійські намети.
Всього на даний час “на урядовій барикаді” перебуває близько 200 осіб з прапорами ВО “Свобода” та партії “Батьківщина”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.
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Після цього перший заступник лідера партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов закликав мітингувальників розбити намети в урядовому кварталі.
Намети встановлені на проїжджій частині вулиці Грушевського за барикадою, яка споруджена із стовбурів дерев, лавочок, металевих плит, металевих загороджувальних парканів, бетонних клумб тощо.