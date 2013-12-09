На Майдані з боку Інститутської йде підкріплення мітингувальників

На Майдані Незалежності з боку Інститутської йде підкріплення мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, вже підійшли близько 1 тис. осіб.

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Вони розташовуються в середині периметру Майдану для того, щоб посилити його охорону.

Разом з тим з боку Михайлівської площі мітингувальники намагаються завести розмову з бійцями Внутрішніх військ. Дівчата принесли солдатам канапки. Однак ті не захотіли їх брати. Один з них сказав, що пригостився б, але тільки після закінчення чергування.