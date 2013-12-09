Люди намагаються не пустити Беркут на Майдан з боку метро Театральна
13:40, 09 грудня 2013Політика
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Близько тисячі мітингувальників перекрили Хрещатик з боку вулиці Богдана Хмельницького.
В центр Києва стягують сили правоохоронців
Як передає кореспондент УНІАН, люди оточили автобуси, в яких під'їхали бійці спецпідрозділу «Беркут».
Вони намагаються таким чином не допустити «Беркут» до КМДА і на Майдан Незалежності.
Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку. Мітингувальники в будівлях КМДА і Будинку профспілок готуються до штурму.
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