Люди намагаються не пустити Беркут на Майдан з боку метро Театральна

13:40, 09 грудня 2013
Політика
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Близько тисячі мітингувальників перекрили Хрещатик з боку вулиці Богдана Хмельницького.

В центр Києва стягують сили правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, люди оточили автобуси, в яких під'їхали бійці спецпідрозділу «Беркут».

Вони намагаються таким чином не допустити «Беркут» до КМДА і на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку. Мітингувальники в будівлях КМДА і Будинку профспілок готуються до штурму.

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