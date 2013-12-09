Люди намагаються не пустити Беркут на Майдан з боку метро Театральна

Як передає кореспондент УНІАН, люди оточили автобуси, в яких під'їхали бійці спецпідрозділу «Беркут».

Вони намагаються таким чином не допустити «Беркут» до КМДА і на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку. Мітингувальники в будівлях КМДА і Будинку профспілок готуються до штурму.