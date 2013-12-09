Міліція оточила намети на Інститутській і перекрила вулицю Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, там стоїть 4 міліцейських автобуси, а також тягач КРАЗ.

На розі Кріпосного провулку та вулиці Грушевського також стоять вантажівки, які блокують проїжджу частину. Щойно під'їхала “швидка медична допомога”.

Також на відрізку від Арсенальної площі до Кріпосного провулку скупчуються молоді люди в спортивному одязі. Наразі на проїжджій частині їх близько 20 чоловік, але велика їх кількість знаходиться в Маріїнському парку, де триває мітинг регіоналів.

За вантажівками біля Кріпосного провулку перебувають мітингувальники від опозиції. Там стоять два великих намети, працює електричний генератор. Також намети встановлено на самому Кріпосному провулку. Слід зазначити, що перехрестя Кріпосного перевулку та вул. Грушевського закрито барикадами, що спорудили мітингувальники. Таким чином вони контролюють перехрестя Грушевського та Кріпосного перевулку.

Три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулку та вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.

Всередині очеплення перебуває депутат Олег Медуниця.

З боку Майдану Незалежності по вул. Інститутській стоять в трою також кілька сотень «беркутівців» у повному спорядженні. Перед ними стали шеренгою близько 100 мітингувальників. Таким чином, ця шеренга мітингувальників розділяє оточені правоохоронцями намети та «беркутівців».

Водночас, мітингувальники, які також у шоломах, співають пісні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.