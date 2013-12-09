На Інститутській сталася штовханина між солдатами ВВ та нардепами (фото)
17:15, 09 грудня 2013Політика
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На розі Кріпосного провулку та вулиці Інститутської сталася штовханина між солдатами Внутрішніх військ та народними депутатами, які прийшли сюди.
Фото Ольги Червакової
Як передає кореспондент УНІАН, серед депутатів Арсеній Яценюк, Арсен Аваков, Андрій Парубій.
Штовханина вже припинилася. Народні депутати пройшли в середину оточених наметів. Після цього шеренга солдат Внутрішніх військ замкнулася.
Фото : Дмитро Чигрин
Як повідомляв УНІАН, за інформацією, яка надходить від активістів, «Беркут» почав розбирати огорожу, що була зведена мітингувальниками на розі вулиць Шовковичної та Богомольця в Києві.
У Кріпосному провулку півтисячі працівників “Беркуту” оточили наметовий табір мітингувальників.
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