На Інститутській сталася штовханина між солдатами ВВ та нардепами (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, серед депутатів Арсеній Яценюк, Арсен Аваков, Андрій Парубій.

Штовханина вже припинилася. Народні депутати пройшли в середину оточених наметів. Після цього шеренга солдат Внутрішніх військ замкнулася.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією, яка надходить від активістів, «Беркут» почав розбирати огорожу, що була зведена мітингувальниками на розі вулиць Шовковичної та Богомольця в Києві.

У Кріпосному провулку півтисячі працівників “Беркуту” оточили наметовий табір мітингувальників.