Кордони "Беркуту" не пускають "швидкі" на Майдан

Станом на 4:11 ранку з'явилась інформація про те, карети швидкої допомоги не можуть проїхати на Майдан Незалежності до поранених, бо кордони "Беркуту" їх не пропускають, повідомляє ТСН.

Зі сцени пролунала інформація про те, що "швидкі" знаходяться на всіх вулицях, що примикають до Майдану Незалежності. Медичну допомогу можна отримати тільки там.