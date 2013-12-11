Азаров клянеться, що Україна в МС не йде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Відразу хочу припинити спекуляції. Жодних розмов про Митний союз не буде, жодних документів уряд не готує. Я хочу запобігти цим спекуляціям. Тому зараз це відповідально заявляю», - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що 17 грудня в ході шостого засідання Українсько-російської міждержавної комісії, зокрема, планується підписання плану дій з врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі між Україною і Росією на 20013-2014 роки.