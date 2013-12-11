Азаров клянеться, що Україна в МС не йде
10:51, 11 грудня 2013Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров просить припинити спекуляції на тему вступу України до Митного союзу і запевняє, що уряд не готує ніяких документів про приєднання України до цього об`єднання.
Жодних розмов про Митний союз не буде
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
«Відразу хочу припинити спекуляції. Жодних розмов про Митний союз не буде, жодних документів уряд не готує. Я хочу запобігти цим спекуляціям. Тому зараз це відповідально заявляю», - сказав Азаров.
При цьому він зазначив, що 17 грудня в ході шостого засідання Українсько-російської міждержавної комісії, зокрема, планується підписання плану дій з врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі між Україною і Росією на 20013-2014 роки.
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