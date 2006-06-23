Коаліційну угоду підпишуть ще троє таємничих депутатів

Народні депутати з фракції «Наша Україна», які не підписали коаліційну угоду, зроблять це, як тільки повернуться в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зауважив, що ці депутати не підписали угоду, тому що у даний час перебувають за межами України.

«Як тільки троє приїдуть на територію України, вони підпишуть. Ми не хотіли робити попередні підписи чи підписи-факсіміле», - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ Водночас він не уточнив прізвища цих трьох депутатів.

Народний депутат Геннадій УДОВЕНКО повідомив кореспонденту УНІАН, що підписав угоду ще позавчора і не розуміє, чому його прізвище називалось в ЗМІ серед тих, хто не поставив свій підпис під цим документом.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 червня, представник фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ повідомив, що свої підписи під угодою про створення коаліції не поставили члени фракції “Наша Україна” Руслана ЛИЖИЧКО, яка перебуває за кордоном, і Г.УДОВЕНКО, який сьогодні відзначає своє 75-річчя.