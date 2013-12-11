Із терміналів аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

"Ми підтверджуємо, що до службу 102 надійшло повідомлення про замінування термінальних комплексів аеропорту. На даний момент лінійний відділ внутрішніх справ евакуював пасажирів із нережимних зон. Надалі проводитимуться всі необхідні заходи щодо перевірки цієї інформації", - повідомили в прес-службі.

На тему: Міліція заявила, що аеропорти та залізничні вокзали у Києві "заміновані"

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відбувається евакуація пасажирів і персоналу в зв'язку з повідомленням про замінування.