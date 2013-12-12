У квартирі Корчинського проведено обшук

У квартирі лідера “Братства” Дмитра Корчинського був проведений обшук.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Братства”, міліціонери вибили двері, адвокати допущені не були. “У квартирі на той час перебувала племінниця Корчинського, її семимісячна дитина і кіт”, - йдеться у повідомленні.

Адвокат Корчинського Ярослав Толкачов розповів, що обшук відбувся на підставі рішення суду в рамках кримінальної справи з розслідування масових заворушень на вул. Банковій у Києві 1 грудня. За словами адвоката, Корчинський проходить як підозрюваний.

Водночас, самого Корчинського у квартирі на момент обшуку не було і сьогодні його оголошено в розшук.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, які вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні посилилися. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії акція громадянського протесту, участь у якій лише у Києві взяли понад півмільйона людей.

Того ж дня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися дуже агресивно. Журналісти, що були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецпризначенців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їхньої поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля АП причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Корчинського.

ТСН з посиланням на свої джерела повідомило, що Корчинський виїхав за кордон.

5 грудня дружина Корчинського Оксана заперечила, що її чоловік координував молодиків, які спровокували бійку з міліцією на Банковій 1 грудня, і стверджує, що там була радикально налаштована молодь, яка самоорганізувалась. Також Корчинська відмовилась говорити, де зараз перебуває її чоловік: “Я не скажу вам, де Дмитро”.

У той же день заступник прокурора Києва Сергій Софієв повідомив, що прокуратура клопотатиме в суді про арешт Корчинського у зв'язку з підозрою в організації масових заворушень на Банковій.