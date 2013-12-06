ЗМІ: Корчинський після штурму Банкової втік до Чечні

Лідер скандально руху "Братство" Дмитро Корчинський перебуває за кордоном. Про це ТСН повідомили джерела у МВС.

За їхніми даними, у вівторок Корчинський перетнув україно-російський кордон і зараз перебуває в Чечні. Раніше лідера "Братство" Дмитра Корчинського оголосили в розшук. Його звинувачують в організації масових заворушень на Банковій, коли штурмували Адміністрацію президента.

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У МВС не виключають, що Корчинський і був організатором штурму. Раніше поінформовані джерела ТСН повідомили, що Корчинський виїхав до Росії після штурму на Банковій. Після цього він не виходить на зв'язок. Потім сам Корчинський на своїй сторінці у Facebook заперечив цю інформацію. "Де б я не хотів ховатися від української в'язниці, так це в грозненській. В Росії на мене вже багато років заведена кримінальна справа", - зазначив політик.

На прес-конференції його дружина Оксана Корчинська переконувала, що її чоловік - невинуватий і був лише свідком штурму. А хлопці, які штурмували Адміністрацію президента – це молоді романтики. Дружина звернулась до українців і просила не таврувати ганьбою активістів штурму.