На Майдані Незалежності продовжується мітинг

Як передає кореспондент УНІАН переважна більшість це люди, які стоять тут не одну добу. Також до них приєднується мешканці столиці.

Люди поводять себе спокійно, періодично скандуючи гасло «Вдалу – геть!». Певна кількість людей вечеряє, це частина стоїть у черзі біля пунктів, де роздають їжу.

Дехто з присутніх упорядковує барикади, які мітингувальники встановили напередодні. Міліціонерів поблизу Майдану не видно.