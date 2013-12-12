На Майдані Незалежності продовжується мітинг
21:46, 12 грудня 2013Політика
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На Майдані Незалежності продовжується мітинг. Наразі там перебуває понад 7 тисяч осіб.
Як передає кореспондент УНІАН переважна більшість це люди, які стоять тут не одну добу. Також до них приєднується мешканці столиці.
Люди поводять себе спокійно, періодично скандуючи гасло «Вдалу – геть!». Певна кількість людей вечеряє, це частина стоїть у черзі біля пунктів, де роздають їжу.
Дехто з присутніх упорядковує барикади, які мітингувальники встановили напередодні. Міліціонерів поблизу Майдану не видно.
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