ЗМІ: Україна може повернути посередника до схеми торгівлі газом з Росією

До схеми поставок російського газу до України знову може повернутися посередник, пишуть "Ведомости".

Українські чиновники і «Нафтогаз» обговорюють це питання із «Газпромом», розповіли виданню два джерела, близькі до обох сторін переговорів. Ідея обговорювалася вже не раз, говорить джерело, близьке до української сторони. На поверненні до посередницької схеми наполягає Україна, пояснює близьке до «Газпрому» джерело.

Обговорення цього питання між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Віктором Януковичем заплановано на 17 грудня в Москві, говорить український чиновник. Прес-секретар Путіна вчора не відповідав на дзвінки.

Хто може стати посередником і навіщо він знадобився, співрозмовники «Ведомостей» не кажуть.

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Нагадаємо, посередницькі схеми продажу газу з Росії в Україну діяли з кінця 90-х рр. до укладення прямого контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» у 2009 р.

«Нафтогаз» через відсутність грошей і відмови «Газпрому» давати йому аванси цього року різко знизив закупівлі газу в Росії. А Ostchem став фактично головним імпортером газу в країну. Так, якщо в січні - жовтні «Нафтогаз» купив у «Газпрому» 9,2 млрд куб. м, то Ostchem - 12,3 млрд куб. м, розповіло «Ведомостям» джерело, близьке до «Газпрому».