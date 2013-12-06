Україна і Росія налаштовані повністю усунути протиріччя в газових питаннях - Азаров

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив Прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю іноземним ЗМІ.

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«Він (Азаров – УНІАН) зазначив, що Україна і Російська Федерація налаштовані на те, щоб у двосторонніх відносинах повністю усунути ті протиріччя, які накопичилися за останні три з половиною роки, включаючи найголовніші протиріччя - це розбіжності за контрактом на постачання газу і порушення двосторонньої виробничої кооперації», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Сочі сьогодні Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним підготовку угоди про стратегічне двостороннє партнерство, включаючи дорожню карту щодо усунення протиріч у торговельно-економічних режимах.