Росія не скорочуватиме поставки газу до України

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не очікує скорочення постачання газу до України і Європи, хоча Київ не погасив борг у 882 млн. дол. за поставлене паливо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав в інтерв'ю агентству «Рейтерс».

«Ні, в цьому сенсі я вважаю, що все поки що, слава Богу, нормально. Всі угоди діють, і ті самі два контракти, які ми підписали з Україною після газової кризи, яка сталася кілька років тому. У цьому сенсі я не очікую якихось ускладнень. Сподіваюся, що це чудово розуміють і наші партнери, які працюють в Україні. Все перебуває в законодавчому полі, але за поставлену продукцію заведено платити. В усьому світі це нормальна практика. Хай заплатять», - сказав Медведєв.

При цьому він наголосив, якщо Україна не заплатить за поставлений газ, то буде переведена на попередню оплату, яка запроваджується на основі діючого контракту.

«А там передбачено, якщо в певний період вони не платять належним чином, то покупець переводиться на авансову оплату, на попередню оплату. Про це мені доповів голова правління «Газпрому» пан Міллер, і я вважаю, що це абсолютно нормальна практика, це відповідає тому контракту, який укладено», - сказав Медведєв.

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При цьому він завірив, що якщо українська сторона розплатиться, тоді РФ не піде на цей крок.

«Але нескінченно продовжувати платіж неможливо, що б наші колеги не говорили. Ми розуміємо, що в них економічні складнощі, але платити все одно треба, тим більше, що ми останнім часом і кредити їм давали, і профінансували транзит, тобто плату за транзит на досить тривалий період, заплативши їм мільярди доларів. Вони хоч би узяли щось звідти і заплатили за споживаний газ», - сказав він.

Також Медведєв заявляє, що позиція Росії щодо газу не пов'язана з наміром України підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

«Тут немає ніякого зв'язку. Тому що платити потрібно незалежно від того, де знаходиться яка країна, чи належить вона до Митного союзу або до Євросоюзу, чи входить вона до блоку НАТО чи не входить до блоку НАТО. Треба платити. Це правильна практика. Це ніяк не пов'язано з тим, що збираються робити наші українські друзі з Євросоюзом», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що розгляне питання про переведення України на передоплату і що в нього є можливість зробити це негайно.

Раніше у вівторок глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн. дол. за поставлений у серпні російський газ, і контракт дає змогу перевести поставки на систему передоплати. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Цього ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі складнощі, проте всі проблемні питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

30 жовтня міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що в питанні переведення України на 100% передоплату поставок російського газу потрібно керуватися діючим контрактом.