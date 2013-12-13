Баррозу: Якщо демонстрація мирна, не має бути місця застосуванню сили

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу закликає сторони, дотичні до кризи в Україні, уникати радикалізації.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це він сказав під час візиту до Колумбії.

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«Якщо демонстрація мирна, не має бути місця застосуванню сили. Я говорив Президентові Януковичу, що потрібно поважати свободи людей… Я закликаю всі сторони в Україні уникати радикалізації і проявити стриманість, тому що це дуже важливо для країни», – сказав Баррозу.