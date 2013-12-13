Баррозу: Якщо демонстрація мирна, не має бути місця застосуванню сили
13:16, 13 грудня 2013Політика
509 0
Баррозу закликає українців уникати радикалізації
Баррозу застеріг від застосування сили на мирних демонстраціях
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу закликає сторони, дотичні до кризи в Україні, уникати радикалізації.
Як повідомляє Радіо Свобода, про це він сказав під час візиту до Колумбії.
На тему: Баррозу провів розмову з Януковичем щодо Євромайдану
«Якщо демонстрація мирна, не має бути місця застосуванню сили. Я говорив Президентові Януковичу, що потрібно поважати свободи людей… Я закликаю всі сторони в Україні уникати радикалізації і проявити стриманість, тому що це дуже важливо для країни», – сказав Баррозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter