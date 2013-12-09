Баррозу провів розмову з Януковичем щодо Євромайдану
Баррозу провів розмову з Януковичем, аби наголосити на врегулювання напруженої ситуації в Україні шляхом діалогу
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу провів телефонну розмову з Президентом України Віктором Януковичем, аби наголосити на потребі політичного врегулювання нинішньої напруженої ситуації в державі шляхом діалогу з опозицією та громадянським суспільством.
Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні
Баррозу нагадав про необхідність шанувати громадянські свободи та проявити максимальну стриманість. Він також оголосив, що цього тижня Київ відвідає Високий представник ЄС та віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон, аби підтримати знаходження шляхів виходу з політичної кризи.
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Президент Баррозу також нагадав про те, що ЄС виступає за підписання Угоди про асоціацію, включно з положеннями про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, щойно буде виконано необхідні умови.
Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, відбулася телефонна розмова Януковича з Баррозу. Під час розмови сторони обговорили питання поточної співпраці, внутрішньополітичної ситуації в Україні та підходи до її вирішення, йдеться в повідомленні прес-служби Президента України.