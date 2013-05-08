Баррозу закликає ЄС до термінових дій у створенні єдиного енергетичного ринку

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, про це йдеться в його листі на адресу лідерів країн-членів ЄС напередодні запланованого на 22 травня засідання Європейської Ради, на порядку денному якої стоять обидва питання.

“Хоча енергетичний мікс значно відрізняється від однієї країни-члена ЄС до іншої, перед нами стоять схожі виклики. Ми можемо боротися з цими викликами краще разом”, - висловив переконання Президент Єврокомісії.

Баррозу зазначив, що одним з таких викликів є велика розбіжність цін на енергоносії в країнах-членах ЄС, що, на його думку, є свідченням фрагментарності ринку.

“Частина рішення проблеми високих цін на енергоносії в наших руках – якщо ми завершимо формування внутрішнього енергетичного ринку і реалізуємо чинне законодавство”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що задля цього необхідно, зокрема, терміново реалізувати на практиці так званий Третій енергетичний пакет законодавства ЄС, який передбачає подальшу лібералізацію внутрішнього ринку, а також вжити заходів для сприяння залученню інвестицій, як на національному, так і на європейському рівнях в енергетичну інфраструктуру, в тому числі, транскордонну в межах ЄС.

Баррозу також висловив переконання в необхідності подальшої диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, що вимагає, зокрема того, щоб Європа говорила на міжнародній арені “єдиним голосом”, а також координації між країнами-членами у політиці розвитку енергетики з відновлювальних джерел та розвитку потенціалу неконвеційних енергоресурсів.

“Ми повинні діяти терміново, відповідно до попередні висновків Європейської Ради, та дати політичний поштовх на найвищому рівні”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Що стосується питання уникнення від сплати податків, то, за словами Баррозу, це питання вимагає низки рішень від лідерів ЄС, в тому числі щодо реалізації представленого Комісією Плану дій з посилення боротьби проти податкових шахрайств та уникнення від оподаткування, а також щодо перегляду рекомендацій про країни “податкового раю” та про агресивне податкове планування.

Він нагадав, що підхід Комісії до цього питання останні кілька років базується на принципі автоматичного обміну інформацією щодо всіх форм прибутків. Президент Єврокомісії повідомив, що найближчим часом Комісія представить проект законодавства, який розширяє застосування цього принципу.