Рятувальні та аварійні служби Києва приведені у підвищену готовність через майбутні акції

Таке рішення було прийняте у п’ятницю на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, яке за дорученням очільника міської влади Олександра Попова провів перший заступник голови столичної держадміністрації Анатолій Голубченко.

«Очікувані найближчими вихідними безпрецедентні масові заходи та прогнозоване погіршення погодних умов вимагають від нас особливої відповідальності. Необхідно захистити киян від наслідків будь-яких надзвичайних подій та забезпечити належні умови життєдіяльності міста. Саме тому я ініціював засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було затверджено план дій. Департаменти КМДА, територіальні підрозділи центральних органів влади, правоохоронні органи, комунальні служби та районні держадміністрації – усі, кожен відповідно до своїх повноважень, мають бездоганно виконати свої обов’язки стосовно цивільного захисту населення та життєзабезпечення міста», – зазначив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

Згідно з рішенням комісії, з метою ліквідації наслідків можливих надзвичайних подій у підвищену готовність приведені аварійно-рятувальні підрозділи ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві та «Київської служби порятунку».

Крім того, «Київенерго», «Київводоканал», «Київгаз», «Київміськсвітло» та районні держадміністрації у разі виникнення аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання мають забезпечити проведення термінових аварійно-відновлювальних робіт.

Серед інших заходів передбачено цілодобове чергування машин невідкладної медичної допомоги у місцях масового перебування людей та забезпечення своєчасного транспортування хворих до лікувально-профілактичних закладів.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА також звернулася до Головного управління МВС України в місті Києві з проханням забезпечити громадську безпеку під час проведення будь-яких масових акцій громадян в місті Києві 14-15 грудня і в наступні дні.

«Головне – це уникнути кровопролиття і забезпечити законне право громадян на проведення мирних акцій. Ми закликаємо правоохоронців саме до цього», – підкреслив Олександр Попов.

Нагадаємо, раніше засоби масової інформації повідомили про ймовірність прибуття до Києва 14-15 грудня великої кількості людей зі східних та південних регіонів країни та можливість провокування масових заворушень і порушень громадського порядку.