В ЦВК кажуть, що вибори проходять спокійно

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, за словами Охендовського, за оперативною інформацією, отриманою ЦВК від окружних виборчих комісій 5 округів, де сьогодні проводяться повторні вибори народних депутатів, на всіх 648 виборчих дільницях, створених в цих округах, голосування розпочалося о 8-й годині ранку, як і передбачено законом про вибори.

За словами голови ЦВК, окремі затримки початку голосування були поодинокими, становили лише кілька хвилин і мали технічний характер. Вочевидь, що такі затримки не будуть мати суттєвого значення для процедури голосування в цілому, зауважив він. Як сказав Охендовський, усі дільничні виборчкоми працюють відповідно до закону, забезпечуючи голосування виборців.

За його словами, вживаються усі необхідні заходи «для того, щоб голосування відбулося спокійно та організовано, а підрахунок голосів і підбиття підсумків голосування в округах були проведені згідно з вимогами закону».

Охендовський наголосив, що «голос кожного виборця має бути врахований саме так, як він був відображений в бюлетені».