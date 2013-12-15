На Черкащині на дільницю не пропускали міжнародного спостерігача – КВУ

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Комітету виборців України, польська спостерігачка намагалась потрапити на ранкове засідання дільничної виборчої комісії, на якому члени ДВК опломбовують скриньки та рахують бюлетені для голосування. Члени комісії від провладних партій закрили двері на дільницю із середини, і відмовлялись відкривати навіть після того, коли довідались, хто намагається зайти досередини. Лише після скандалу і погрози скласти акт про порушення, двері ДВК відкрили.

За інформацією КВУ, на одну з дільниць у місті Канів не пустили журналістів 5-го каналу, мотивуючі відсутністю у них паспортів. На іншій дільниці Канева спостерігачам від ГМ «ОПОРА» не дозволили проводити процес паралельного підрахунку в приміщенні дільниці.

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Довідка УНІАН. Одномандатний виборчий округ № 197. Центр – місто Канів. Межі округу: міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району міста Черкас, Золотоніський район, частина Канівського і Черкаського районів. Кількість виборців – 143 747.

Як відомо, сьогодні, 15 грудня, у п’яти одномандатних округах розпочались повторні вибори народних депутатів.

Вибори проходять в округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

Балотується 151 кандидат: у 94-му окрузі – 38 кандидатів, у 132-му окрузі - 11, у 194-му окрузі - 16, у 197-му окрузі - 16, у 223-му окрузі – 70 кандидатів у народні депутати.