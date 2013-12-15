КВУ повідомляє про поширення листівок з закликом бойкотувати вибори на Черкащині
11:39, 15 грудня 2013Політика
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У 197 окрузі в Черкаській області розкидано листівки з закликом до бойкоту виборів
Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у Твіттер.
За даними КВУ, заклики підписано іменем кандидата в депутати Леоніда Даценка. Замість участі в виборах людям пропонують їхати на Євромайдан.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відбуваються повторні вибори до Верховної Ради в п’яти округах, результати попередніх виборів у яких були визнані не вірогідними. В ЦВК повідомляють, що процес голосування відбувається спокійно.
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