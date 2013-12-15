КВУ повідомляє про поширення листівок з закликом бойкотувати вибори на Черкащині

Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у Твіттер.

За даними КВУ, заклики підписано іменем кандидата в депутати Леоніда Даценка. Замість участі в виборах людям пропонують їхати на Євромайдан.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбуваються повторні вибори до Верховної Ради в п’яти округах, результати попередніх виборів у яких були визнані не вірогідними. В ЦВК повідомляють, що процес голосування відбувається спокійно.