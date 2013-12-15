У Хмельницькому відбулося півтисячне Народне віче

Як передає кореспондент УНІАН, на початку присутні священики різних релігійних конфесій провели молебень за Україну.

Під час віча представники опозиційних політичних партій повідомили про включення нових прізвищ до «Чорної книги катів та порушників прав людини в Україні», яку 7 грудня започаткували учасники хмельницького Євромайдану.

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«До цієї книги долучаємо Андрія Клюєва (секретар Ради національної безпеки України), Володимира Сівковича (заступник секретаря РНБО), Олександра Попова (голова КМДА) і Валерія Коряка (начальник київської міліції)», - заявив в.о. голови обласної парторганізації ВО ”Батьківщина” Валерій Лесков.

Крім того, у Хмельницькому багато мітингувальників вийшли на вулицю з наліпками «Вимога №1 - відставка Януковича».

«Я хочу, щоб в нашій Україні не було корупції. А Янукович - це корупція. Я хочу, щоб майбутнє наших дітей було спокійним, і ми за них не турбувалися. Щоб не було крові і була свобода слова. А Янукович, то не є свобода слова - то є смерть, сталінщина і репресії», - зазначила вчителька хмельницької школи №22 Лілія Луковська.