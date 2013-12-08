Хмельницькі євромайдани започаткували «Чорну книгу катів та порушників прав людини в Україні»

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконувач обов’язків голови Хмельницької обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Валерій Лесков.

Він зазначив, що до цієї книги увійдуть прізвища людей, цякі не мають морального права жити на території європейської держави Україна, оскільки є прибічниками чинного режиму».

«У книгу ми записали Президента Віктора Януковича, міністра МВС Віталія Захарченка, голову Хмельницької ОДА Василя Ядуху і провладну депутатську групу облради «Будуємо Хмельниччину разом», яка на черговій сесії не проголосувала за відставку уряду Азарова», - пояснив Лесков.

Він зауважив, що до книги вноситимуть прізвища суддів та прокурорів, які порушуватимуть закони України.

Лесков додав, що формування цієї книги є відкритим і до її написання можуть долучитися всі бажаючі хмельницького Євромайдану.

Загалом, у сьогоднішньому Євромайдані у Хмельницькому брало участь півтисячі людей.