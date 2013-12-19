Уряд відзвітує, чому товаровиробники не знали умов Угоди з ЄС - Президент

Про це Янукович сказав в інтерв’ю представникам українських ЗМІ, онлайн-трансляцію якого можна подивитись на сайті УНІАН.

За його словами, сьогодні потрібно розібратись, чому люди не знали цього.

“Ми зробили цю паузу, щоб знайти відповідь, і для нас це дуже принципово, на яких умовах ми підписуємо цю угоду, і цю відповідь має дати уряд”, - додав він. Президент підкреслив, що закликав уряд зробити це прозоро, і всі побачили недоліки і переваги євроінтеграції.

“Це та робота, яка не була зроблена своєчасно, з інших причин. Я вважаю, що уряд буде звітувати, під час парламентських слухань... і вони там будуть розповідати, чому сталося так, що громадськість, і особливо об'єднання товаровиробників, вони не знали ніяких умов. Люди не були обізнані”, - зауважив Президент.