Росія подала у СОТ позов до Євросоюзу

Про це сказав агентству "Прайм" заступник голови Мінекономрозвитку Олексій Лихачов.

Росія вимагає від ЄС "припинення використання методики" енергетичних коригувань "при проведенні антидемпінгових розслідувань щодо російських товарів. Ця методика передбачає розрахунок вартості товарів виходячи з європейських, а не російських цін на енергоресурси, повідомляє РІА Новости.

"Як ми і обіцяли, до кінця року подали позов. Ми будемо вести справу для того, щоб ці обмеження зняти або спробувати врегулювати в досудовому порядку, або запитувати вже офіційну панель і розгляд спору в органі з вирішення спорів СОТ", - сказав Лихачов.

"Розрахунок демпінгової маржі з урахуванням нібито заниженої вартістю газу в Росії застосовується Євросоюзом, і виходячи з цього застосовується цілий ряд захисних заходів, в першу чергу, в металургійній і хімічній промисловості", - зазначив заступник міністра.

Лихачов пояснив, що подавши позов, Росія розраховує на всі стандартні процедури, які проходять, наприклад, за позовом Євросоюзу до РФ по утилсбору, "з усіма тимчасовими треками і взаємними можливостями".

Заступник міністра також відзначив, що РФ до кінця року не планує подавати інші позови до СОТ. "У нас опрацьовується ще ряд напрямків, але потрібно ще дещо всередині країни остаточно врегулювати, перш ніж виходити на цей майданчик офіційно від імені Росії. Хоча консультації йдуть з багатьох напрямків", - уточнив Лихачов.