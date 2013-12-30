Організатора Автомайдану викликають в МВС на допит

Про це заявив адвокат автомайданівців Дмитро Йовдій, повідомляє спільнота EuroMaydan на своїй сторінці у Facebook.

Булатов має прибути на Володимирську, 15 30 грудня о 14:00

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"Формально Булатов викликається в якості свідка в рамках розслідування справи про блокування доріг (про відкриття відповідного провадження повідомлялося раніше). Утім насправді інтерес МВС пов'язаний із автопробігами до Межигір'я, організатором яких виступає Дмитро Булатов.

Більше того, після вступу в дію так званого закону про амністію, кримінальне провадження щодо блокування доріг взагалі мало би бути вже закритим", - підкреслює Йовдій.

Як повідомляв УНІАН, у неділю активісти Автомайдану вирушили пікетувати Межигір'я, а згодом поїхали в Кончу-Заспу, де поламали і розписали фарбами паркани помешкань Віктора Медведчука та Миколи Азарова.