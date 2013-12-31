На столичному Майдані готуються до святкування Нового року

У Києві на Майдані Незалежності почали готуватися до святкування Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, люди прибирають територію перед сценою та біля наметів. Настрій у людей піднесений.

Як зазначають учасники мітингу, вони планують зустріти Новий рік весело і дружньо.

Люди висловлюють сподівання, що на Майдан в Новорічну ніч прийдуть чимало киян та гостей столиці.

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Також біля кількох наметів встановлено прикрашені сосни і ялинки.

Учасники акції протесту на Майдані готують сніданок. Чоловіки, що несуть варту біля барикад, вітають перехожих зі святами, бажають щастя і здоров'я.