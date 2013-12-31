На столичному Майдані готуються до святкування Нового року
09:41, 31 грудня 2013Політика
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Люди прибирають сніг і вітають перехожих зі святами.
На Майдані готуються до свят
У Києві на Майдані Незалежності почали готуватися до святкування Нового року.
Як передає кореспондент УНІАН, люди прибирають територію перед сценою та біля наметів. Настрій у людей піднесений.
Як зазначають учасники мітингу, вони планують зустріти Новий рік весело і дружньо.
Люди висловлюють сподівання, що на Майдан в Новорічну ніч прийдуть чимало киян та гостей столиці.
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Також біля кількох наметів встановлено прикрашені сосни і ялинки.
Учасники акції протесту на Майдані готують сніданок. Чоловіки, що несуть варту біля барикад, вітають перехожих зі святами, бажають щастя і здоров'я.
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