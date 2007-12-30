Яценюк вважає, що Литвина підвела «техніка»

Спікер Арсеній Яценюк вважає неголосування Блоку Литвина за держбюджет-2008 непорозумінням, що сталося з технічних причин.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Інтер", показаному в суботу.

"Доля голови Верховної Ради така, що він завжди відповідає за все погане, що відбувається в стінах українського парламенту, а все що добре – це, звичайно, досягнення українських парламентарів", - почав Яценюк.

"Тому я готовий взяти на себе будь-яку відповідальність, в тому числі відповідальність щодо незрозумілих технічних речей неголосування блоку Литвина", - зазначив спікер.

Він підкреслив, що всі пропозиції Блоку Литвина щодо бюджету були враховані. "І я знаю, що він (Литвин) дійсно хотів проголосувати. Я думаю, що це непорозуміння", - сказав Яценюк.

Як повідомлялося, бюджет був прийнятий 235 голосами. "За" голосували фракції НУ-НС, БЮТ і 8 депутатів Компартії.

Після голосування Литвин звинуватив Яценюка у зриві домовленостей.

Українська правда