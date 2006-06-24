Птахи також хворіють на футбольну лихоманку

У британському містечку Стікфорд живе гуска, яка дивиться усі футбольні матчі Чемпіонату світу і щоб підтримати збірну Англії, дзьобає екран.

Кесі - так звати гуску, що шаленіє від футболу. Її власники розповідають, що від початку Чемпіонату світу із футболу у Німеччині вона майже повністю відмовилася від їжі та витрачає увесь час на огляд футбольних матчів. Однак, гуска не просто дивиться матчі, а в особливо небезпечних для англійських футболістів моментах, починає дзьобати екран. Власники гуски кажуть, що у такий спосіб вона хоче підтримати англійських футболістів.

Джейн Хольдершоу, власниця гуски:

- Коли вона почала дивитися футбол, вона майже не їсть. Раніше Кесі споживала багато води та корму.

Джейн знайшла гуску на вулиці кілька місяців тому. Власниця розповідає, що попри те, що пташку досить швидко відгодували, лише завдяки футболу вдалося повернути Кесі до справжнього життя. Адже гуска із першого дня дивилася телевізор, однак лише футбол викликає у неї емоції.

Син власниці гуски:

- Кесі зазвичай дивитья те, що й ми. Коли на екрані з`являються наші футболісти, вона підходить до екрану і не відходить від нього до кінця матчу, тому трохи заважає.

Власники гуски кажуть, що наступного разу Кесі дзьобатиме екран вже у неділю, коли збірна Англії у другому раунді Чемпіонату світу гратиме із футболістами із Еквадору.

5 канал