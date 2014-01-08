9 січня в Україні буде 2-7° тепла

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у східних, вночі і в Дніпропетровській, Полтавській та місцями в північних областях очікується невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла, на крайньому півдні та заході - до 10° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 4-6° тепла.