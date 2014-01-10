Після сутичок з "Беркутом" під Києво-Святошинським судом госпіталізовано 5 осіб
Після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано п’ятьох постраждалих активістів
Про це кореспондентові УНІАН повідомили медики зі «швидкої допомоги».
Цю інформацію також підтвердив народний депутат з фракції «Свобода» Едуард Леонов. Він наголосив, що “Беркут” «не рахувався ні зі старими, ні з жінками, били всіх». Також він сказав, що “беркутівці” наздоганяли і били навіть випадкових перехожих.
За його словами, били навіть тих , хто впав.
Під час спілкування з журналістами, депутат Леонов, який постраждав під час сутичок, показав садна на нозі від удару кийка. Також на ньому порваний і забруднений одяг.
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На даний момент міліціонери огородили стрічкою площу перед будівлею суду, і проводять там слідчі дії, працюють експерти. На землі біля приміщення суду валяється розбита табличка Києво-Святошинського райсуду. Також поламано кусок металевого паркану, який огороджував площу перед судом.
Біля будівлі суду все ще перебувають авто швидкої, хоча постраждалих 5 чоловік вже направили до лікарень.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.
Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.